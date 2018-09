(VIDEO) Prepoved novinarskega dela novinarju in uredniku Topnews: Vodušku so včeraj že prepovedali s topnews.si Čeprav prepoved novinarskega dela novinarju Vladimirju Vodušku še sploh ni pravnomočna in je predvsem bil na terenu kot snemalec, pa se že kažejo prve posledice. Tako so novinarju in uredniku Portala Topnews včeraj prepovedali snemati javni dogodek in sicer, menedžerjev, ki so se včeraj v Portorožu zbrali na rednem letnem kongresu. Zaplet je nastal, ker […]

