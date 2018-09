Prebivalci mesta Naron na severozahodu Španije so si zadali poseben izziv: do leta 2020 želijo izgubiti 100.000 kilogramov. V mestu s 40.000 prebivalci je 3000 debelih in 9000 ljudi s prekomerno telesno težo, je opozoril 63-letni družinski zdravnik, pobudnik "mestne shujševalne diete", Carlos Pineiro.