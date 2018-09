V Prištini protesti proti menjavi ozemlja med Kosovom in Srbijo SiOL.net Na ulicah Prištine se je danes več tisoč Albancev zbralo na protestih proti kosovskemu predsedniku Hashimu Thaciju in njegovemu predlogu, da bi Kosovo in Srbija zamenjali ozemlje. Thaci pa je medtem obiskal sporno jezero Gazivoda na severozahodu Kosova, pri čemer so bile srbske sile v najvišji pripravljenosti.

Sorodno







Oglasi