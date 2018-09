(FOTO) Kardashianova ima novega, tokrat kar 19 let mlajšega Vestnik - Vestnik.si Zdi se, da 39-letna Kourtney Kardashian ni dolgo objokovala bivšega fanta Younesa Bendjima. Tuji mediji pišejo, da je zvezdnica že našla novo ljubezen. To naj bi bil 20-letni Luka Sabbat, ki se ukvarja z manekenstvom. Par so že večkrat opazili skupaj, nazadnje v Los Angelesu, kjer sta odhajala z romantične večerje. Profimedia ...

