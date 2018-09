Kragljeva za las ob medaljo, Savšek in Božič daleč on nje zurnal24.si Slovenska kajakašica na divjih vodah Urša Kragelj je v finalu med posameznicami na svetovnem prvenstvu v Riu de Janeiru osvojila nehvaležno četrto mesto, medtem ko sta kanuista Benjamin Savšek in Luka Božič po odličnem polfinalnem nastopu v finalu osvojila sedmo oz. deveto mesto.

Sorodno





































Oglasi