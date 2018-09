Krka do prve zmage, Ormož uspešen v Ivančni Gorici Sportal Rokometaši trebanjskega Trima so v 4. krogu lige NLB premagali Dobovo z 32:29 (16:14). V drugem dvoboju večera je Gorenja za zadetek premagalo Koper (23:22), ki ostaja brez ene same točke. V sredo je vodilna Ribnica šokirala Celjane in ga prisilila, da so zamenjali trenerja. Branka Tamšeta je zamenjal Tomaž Ocvirk. V petek so bili na sporedu trije obračuni. Ormož je v Ivančni Gorici prišel do tret...

Sorodno



Oglasi