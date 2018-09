Ste v šoku zaradi slabih novic? Tukaj so 4 nasveti za pomoč Vestnik - Vestnik.si Američane je v preteklih nekaj tednih pretresla cela vrsta pomembnih novic, med katerimi so bile nekatere precej vznemirjajoče. Po obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Evropi mnogi z negotovostjo zrejo v prihodnost, ko gre za ameriško-evropske odnose, ki so bili desetletja solidni, številni so zaskrbljeni, ker Trump med srečanjem s svojim ruskim kolegom Vladimirjem Putinom ni odločno pod

Sorodno Oglasi