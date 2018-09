Z več kot sto kilometri na uro je pridrvel v kolesarko; dobil je dve leti in tri mesece zapora Reporter Sodišče je po poročanju medijev Jana Kočića obsodilo na zaporno kazen dveh let in treh mesecev, ker je marca lani v Ljubljani povzročil smrtno prometno nesrečo iz malomarnosti, v kateri je umrla mlajša kolesarka. Kočić je sicer dobro polovico izrečene kaz

