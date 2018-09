FOTO: 34. splavarski krst v Mariboru Lokalec.si Sobotni dopoldan je na mariborski Lent privabil veliko obiskovalcev, ki očitno niso hoteli zamuditi pravega, tradicionalnega splavarskega krsta, ki so ga letos že 34. zapored pripravili mariborski flosarji. Krstili so Nina Rojca, njegov boter pa je postal župan Občine Ruše Uroš Razpet. Nino Rojc, sicer inženir mehatronike je včeraj prestal “težko” pot do krsta. Uspešno je moral odgovarjati […]

