Skupni prihodki od davkov in socialnih prispevkov so se lani četrto leto zapored povečali. V javne blagajne se jih je steklo skupaj 15,8 milijarde evrov, kar je 5,9 odstotka več kot leto prej. Zahvaljujoč gospodarski rasti in zvišanju stopnje davka so se najbolj zvišali prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb.