Šarec v Ajdovščini avtoprevoznikom obljubil posluh vlade Primorske novice Avtoprevozniki so na srečanju prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije opozorili na številne težave, s katerimi se srečujejo. Izpostavili so predvsem nelojalno konkurenco tujih podjetij, nepretočnost slovenskega avtocestnega omrežja, visoke cestnine in še kaj. Premier Šarec jim je obljubil posluh vlade za njihove težave.

