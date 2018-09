Slovenski košarkarski as Luka Dončić navdušil ob prvencu v NBA Demokracija Ekipe severnoameriške košarkarske lige NBA v okviru priprav na novo sezono igrajo pripravljalne tekme. Mladi Slovenec Luka Dončić, ki je novo domovanje našel pri Dallas Mavericks, je prvič stopil na parket na uradni tekmi in v 30 minutah zbral 16 točk ter navdušil z nekaj atraktivnimi akcijami, telički pa so s 116:63 premagali pekinške race.

