Celje z novim trenerjem in odličnim vratarjem presenetilo nemške prvake Sportal Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v tretjem krogu evropske lige prvakov gostili nemški Flensburg-Handewitt ter po dveh porazih in menjavi glavnega trenerja prišli do prve zmage v letošnji evropski sezoni. Rezultat je bil 23:20 za borbene Celjene, ki so ob polčasu zaostajali za gol, na koncu pa zmagali za tri.

