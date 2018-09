Slovenski spopad Ograjenšku, hud glavobol Kuralta in druščine Sportal Nedeljski obračun s slovenskimi predstavniki na nasprotnih straneh - udarila sta se Medveščak Mitje Robarja, Nika Simšiča, poškodovanega Marka Čepona in Gradec Kena Ograjenška - je s 4:2 pripadel. Avstrijcem. Szekesfehervar Anžeta Kuralta je pri Salzburgu, ki je prišel do prve zmage, izgubil s kar 0:9. Vodilni Dunaj je niz neporaženosti podaljšal z zmago proti Beljaku.

