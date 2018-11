Policija razkrila, zakaj je eksplodiralo v Pekarni Grosuplje SiOL.net Policisti so potrdili, da je bil vzrok za eksplozijo, ki je v sredo popoldne odjeknila v Pekarni Grosuplje, plin. Potrditev je sledila prvim ugotovitvam ogleda kraja dogodka, s katerim so policisti začeli danes zjutraj, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Sorodno

























Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Zoran Janković

Zdravko Počivalšek

Marjan Šarec

Ilka Štuhec