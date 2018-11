Razreševanje afere o pranju iranskega denarja v NLB obstalo na mestu Radio Ognjišče

Policisti so po preiskavah bančnikov, ki naj bi za pridobivanje poslov oziroma odobritev posojil zahtevali nedovoljene nagrade, kazensko ovadili deset znanih in eno neznano osebo. Enega osumljenca so privedli pred preiskovalnega sodnika v Mariboru. O epilogu svojega dela v tem tednu so poročali prav na dan, ko je minilo leto dni, odkar so v Evropskem parlamentu obravnavali enega največji...

Sorodno

































Oglasi