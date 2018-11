Adrijin potnik: Motorja sta potihnila. Pilot nas je obvestil, da poti ne moremo nadaljevati. SiOL.net Adria Airways je morala po pripovedovanju potnikov v soboto zaradi pomanjkanja goriva prekiniti polet iz egiptovskega letovišča Hurgada v Ljubljano. V Atenah so natočili gorivo, nato pa so se morali kmalu po vzletu zaradi nenavadnega vonja na letalu vrniti nazaj v grško prestolnico, kjer so tudi prenočili.

