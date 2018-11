S slovesnim odprtjem se je v Ljubljani danes začela evropska konferenca s področja javnega zdravja, eden največjih tovrstnih dogodkov na evropski ravni, ki bo trajal do sobote. Nanj je prijavljenih več kot 1600 udeležencev iz 61 držav. Med osrednjimi temami so pomen digitalnega sveta za zdravje mladih, aktivno staranje in zdravje v luči migracij.