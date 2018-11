Čeprav minister za okolje in prostor Jure Leben veliko stavi na dialog, pa je ta, kot kaže, umanjkal pri interventnem zakonu o odpadni embalaži. Danes je vlada sprejela zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. Po mnenju ministra Lebna interventni zakon "rešuje varnostni, sanitetni in okoljski izziv nakopičene odpadne embalaže". A dru