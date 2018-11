Sporno zaposlovanje na mariborski občini: Zaposlitve so bile po mnenju prič nujne Vestnik - Vestnik.si Na mariborskem okrožnem sodišču se je včeraj nadaljevalo sojenje mariborskemu županu Andreju Fištravcu in nekdanjemu direktorju mestne uprave Marku Žuli. Tožilstvo je prepričano, da sta Fištravec in Žula leta 2013 nezakonito zaposlila Patricijo Jankovič in Igorja Petelina in jima s tem omogočila pridobitev nepremoženjske koristi, Petelinu pa z dodatno sklenitvijo podjemne pogodbe za delo, ki bi ga

Sorodno Oglasi