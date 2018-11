Zanikanja v aferi o zasužnjevanju v klicnih centrih Dnevnik Sedmerici, ki so jo kriminalisti januarja letos prijeli zaradi vpletenosti v organizirano trgovino z ljudmi, tožilstvo očita, da so v goljufanje z grožnjami prisilili 63 ljudi in v žep nezakonito pospravili vsaj 370.000 evrov.

Sorodno



Oglasi