Stojanović, Verbič in Mevlja že v izločilnih bojih evropske lige Dnevnik V nogometni evropski ligi sta si napredovanje v 1/16 finala danes zagotovila dva kluba s slovenskimi igralci. To sta kijevski Dinamo in Zenit St. Peterburg. Zagrebški Dinamo s Petrom Stojanovićem se je med 32 najboljših prebil že prej.

