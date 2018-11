Kaj bo z Guinnessom in Baileys Irish Cream po brexitu? Svet kapitala Meja med Irsko in Veliko Britanijo bi lahko povzročila zamude pri pretoku blaga – tudi agroživilskih proizvodov. Bank of England je ocenila, da je odločitev za brexit vsako britansko gospodinjstvo stala 900 funtov.

Sorodno

Oglasi