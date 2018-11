Odprt še zadnji odsek avtoceste proti Gruškovju SiOL.net Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, evropska komisarka Violeta Bulc in predsednik uprave Darsa Tomaž Vidic so danes v uporabo slovesno predali še zadnji, šest kilometrov dolg odsek podravske avtoceste med Podlehnikom in mejnim prehodom Gruškovje. Sarajevski Euroasfalt ga je končal mesec pred rokom in za manj denarja, kot je bilo ocenjeno.

