"V Sloveniji mora obstajati ničelna toleranca do nasilja. Problematike pojavnosti različnih vrst nasilja v šolah se zavedamo in jo prednostno rešujemo, saj je zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja eden temeljnih ciljev vzgoje in izobraževanja. To smo leta 2016 s spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja jasno zapisali tudi v zakon," so danes sporočili z m