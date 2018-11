Skupina NLB je v devetih mesecih letos ustvarila 158,3 milijona evrov čistega dobička, kar je za 14 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. "Skupina nadaljuje s trendom dobičkonosnega poslovanja. Dobiček so ustvarile tudi vse hčerinske banke in k rezultatu skupine pred davki prispevale 42 odstotkov," so zapisali v NLB.