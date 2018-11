Nimamo najmanjše razlike med minimalno in povprečno plačo Svet 24 Slovenski gospodarstveniki močno nasprotujejo dvigu minimalne plače, medtem pa so med cilje do leta 2025 uvrstili dvig povprečne bruto plače na 2300 evrov.





Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Boštjan Vasle

Dejan Židan

Vesna Fabjan

Alenka Čebašek