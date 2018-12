Podelitev certifikatov Družini prijazno podjetje Gorenjski glas Ljubljana – Ekvilib Inštitut, ki kot neprofitna in neodvisna organizacija deluje na področju družbene odgovornosti, človekovih pravic in razvojnega sodelovanja, že od leta 2007 v sodelovanju z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in...

Sorodno













Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Ilka Štuhec

Domen Prevc

Zoran Janković

Anže Lanišek