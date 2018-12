V Sloveniji vzgoja za zdravo spolnost ni del rednega predmetnika 24ur.com Obeležujemo svetovni dan boja proti aidsu. Oboleli lahko, če se začnejo zdraviti pravočasno, živijo zdravo in kakovostno življenje. A čeprav število obolelih z virusom HIV pada, so v porastu druge spolne bolezni. Med razlogi za porast so tudi mobilne aplikacije, ki vabijo k spolnim odnosom z neznanci, in to, da mladi informacije o spolnosti večinoma pridobijo iz interneta.

