Slovenske železnice odkrile internetno prodajo vozovnic Slo-Tech Avtor [email protected] (Matej Huš) Od včeraj je mogoče vozovnice za Slovenske železnice kupiti tudi prek spleta. Z večletno zamudo so na SŽ uvedli sistem, ki ga v tujih državah poznajo že zelo dolgo časa. Spletno nakupovanje vozovnic so začeli uvajati konec leta 2016, ko so izdali razpis, dve leti pozneje pa so vzpostavili sistem, ki je stal 1,45 milijona evrov. Rešitev konzorcija podjetij Imovation, Margento in Supra najdemo na naslovu https://eshop.sz.si/. Sistem bo do konca leta deloval preizkusno in upamo, da bo prihodnje leto bolj dodelan.

