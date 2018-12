Vonnova bo s koncem kariere počakala do začetka prihodnje sezone Dnevnik Ameriška smučarka Lindey Vonn, ki trenutno še okreva po poškodbi kolena, se je odločila, da bo z upokojitvijo počakala do začetka prihodnje sezone in tako svojo bogato kariero zaključila na prizorišču, kjer je dosegla kar 18 zmag v svetovnem pokalu,...

