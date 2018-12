(VIDEO) Svetlana Makarovič z balkanskimi kletvicami opsovala domoljube in Janeza Janšo: »J**o te pas Demokracija »Kaj je zame zdaj užitek? Da rečem nekemu fašistu, nekemu nacistu, da mu rečem: Jebo te pas mater,« je na novinarski konferenci svojo »kulturnost« izpričala Svetlana Makarovič in pogledala na steni za seboj projekcijo slike, na kateri sta bila predsednik SDS Janez Janša in Andrea Picchielli, mlajši predstavnik italijanske domoljubne stranke Liga, katere predsednik je Matteo Salvini. V četrtek, na ...

