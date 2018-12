Gladka zmaga Zupančičevega Feldkircha na Jesenicah, Olimpija uspešna v Milanu RTV Slovenija Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v 21. krogu Alpske lige visoko izgubili proti Feldkirchu z 1:5. V Milanu pa so bili uspešni hokejisti SŽ-ja Olimpije, slavili so s 6:4.

