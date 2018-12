Kanal A in VOYO: Slovenski košarkarji želijo proti Latviji popraviti bled vtis in ... zmagati 24ur.com Pred slovensko košarkarsko izbrano vrsto je nova kvalifikacijska preizkušnja. Po pravem polomu pred tremi dnevi v Zaporožju, kjer so Ukrajinci naše reprezentante 'zamrznili' na -28, čaka izbrance Rada Trifunovića v Stožicah povratni obračun z reprezentanco Latvije, ki se s Črno goro krčevito bori za preboj na svetovno prvenstvo prihodnje leto na Kitajskem. Z neposrednim prenosom na K...

