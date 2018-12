Kje si lahko letos obetajo božičnico in kako visoka bo? 24ur.com Nekatera podjetja so ali še bodo delavcem tudi letos izplačala del plače iz naslova uspešnosti poslovanja. Bolj pogosta kot 13. plača pa so izplačila t. i. božičnice, ki predstavlja nagrado ob koncu leta. Pri nekaj naključnih podjetjih so preverili, ali bodo izplačala božičnico oziroma 13. plačo.

