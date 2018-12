Leta 1991, ko se je Slovenija osamosvajala izpod primeža komunizma in propadajoče Jugoslavije, je simbolično dobila tudi okno v zahodni svet demokracije, skozi predor Karavanke, ki so ga gradili med letoma 1986 in 1991. Predor, dolg natančno 8.019 metrov, vse do danes ni dobil druge cevi, čeprav so načrti obstajali, da bi bila zgrajena že mnogo prej. In če je imel Dars v načrtih, da bi se dolgo na ...