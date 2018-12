Spektakel ob domžalski garažni hiši in sodček, ki je teden dni zmrzoval v ribarnici #foto SiOL.net Na umetni steni, umeščeni na zunanjo stran garažne hiše v središču Domžal, so včeraj, na prvo decembrsko soboto, izpeljali tekmo evropskega pokala v lednem plezanju v disciplini težavnost. Na atraktivnem tekmovanju s finalom pod žarometi je nastopilo tudi devet slovenskih tekmovalcev, najvišje, na 4. mesto, se je uvrstila Maja Šuštar, ki se s plezanjem v različnih oblikah ukvarja že več kot 25 let...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Finska

Francija

Hrvaška

Ljubljana

Slovaška

Srbija

Švica Najbolj brano Osebe dneva Jakov Fak

Matjaž Kek

Luka Dončić

Katja Višnar

Ilka Štuhec