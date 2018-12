Boksarke legende udarile po sodniku dvoboja Wilder:Fury zurnal24.si Epski dvoboj med Tysonom Furyjem in Deontayem Wilderjem se je po sodniški odločitvi končal z nerešenim izidom. Ker je dvoboj gledal praktično ves svet in ima vsakdo svoje mnenje, so se sodniki znašli pod plazom kritik, najhuje pa jo je odnesel sodnik, ki je dal prednost Wilderju.

Sorodno













Oglasi Omenjeni Vladimir Kličko Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Jakov Fak

Alenka Čebašek

Katja Višnar

Janez Janša