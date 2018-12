Težave z dimom na letalu Adrie Airways okusil tudi Borut Pahor SiOL.net Po tem, ko je morala zaradi okvare vladnega letala nemška kanclerka Angela Merkel v Buenos Aires leteti z redno linijo iz Madrida, je danes o težavah na letalu poročal tudi slovenski predsednik Borut Pahor. Na rednem letu Adrie Airways v Frankfurt so se morali zaradi "indikacije dima v letalu" vrniti na ljubljansko letališče, je Pahor zapisal na Instagramu. To je že drugi Adriin let v osmih dneh, ...

