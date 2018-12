Celjani po izjemnem preobratu do neodločenega izida Ekipa Rokometaši Celja Pivovarne Laško in francoskega Nantesa so se na današnji tekmi desetega kroga skupinskega dela evropske lige prvakov v celjskem Zlatorogu razšli z neodločenim izidom 29:29 (15:19).



