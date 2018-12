Slovenska zgodba v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo se je klavrno končala že pred dnevi v Ukrajini, ko so evropski prvaki izgubili še teoretično možnost za uvrstitev na eno od prvih treh mest v svoji skupini. Danes so izgubili še osmo tekmo od desetih in ostajajo prikovani na dno lestvice.



