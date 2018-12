Dončić brez prve tekme v ligi NBA, na stranskem tiru tudi Dragić SiOL.net V košarkarski ligi NBA bi moral biti ponoči spet na delu mladi slovenski as Luka Dončić, a bo zaradi težav z desnim kolkom izpustil obračun z LA Clippers. To je sploh prva tekma v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, ki jo bo mladi slovenski as izpustil. Prav tako pa bo Miami tudi proti Utah Jazz igral brez še vedno poškodovanega Gorana Dragića, ki ima težave s kolenom.

