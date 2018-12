To so ovire, ki jih bo poskušal preskočiti Matjaž Kek Sportal Matjaž Kek je Sloveniji za začetek prinesel srečo. Nedeljski žreb kvalifikacijskih skupin za evropsko prvenstvo 2020 je bil slovenski nogometni reprezentanci precej naklonjen. Spoznajte reprezentance Poljske, Avstrije, Izraela, Makedonije in Latvije, ki bodo novemu selektorju stale na poti do tako želenega cilja. Prve uvrstitve na veliko tekmovanje po desetih letih.

Sorodno





























Oglasi