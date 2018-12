Dallas in Miami do zmag brez Dončića in Dragića Dnevnik V severnoameriški košarkarski ligi NBA sta ponoči igrala oba kluba slovenskih zvezdnikov. A ne Luka Dončić z Dallasom ne Goran Dragić z Miamijem zaradi poškodb nista igrala. Dallas je sicer s 114:110 premagal Los Angeles Clippers, Miami pa je bil s...

