21-letnik do smrti zbil pešca, ki je prečkal avtocesto 24ur.com Na štajerski avtocesti med Šentiljem in Ljubljano se je zunaj naselja Spodnje Dobrenje zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba. 52-letni pešec je prečkal vozišče avtoceste ob levi strani. Ko je prišel na desni prometni pas, je po njem pripeljal 21-letni voznik osebnega vozila in pešca zbil. Ta je utrpel tako hude poškodbe, da je umrl na kraju nesreče.

