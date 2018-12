Rojstni dan praznuje princ teme Ozzy Osbourne Dnevnik Angleški glasbenik Ozzy Osbourne, znan tudi kot princ teme, danes praznuje 70 let. Osbourne je zaslovel kot pevec Black Sabbath, a so ga zaradi težav z raznimi odvisnostmi iz nje izključili in podal se je na uspešno samostojno pot. Glede starosti ga...

