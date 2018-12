Streljanje v lokalu na Celovški cesti v Ljubljani SiOL.net V enem izmed gostinskih lokalov na Celovški cesti v Ljubljani je okoli pol tretje ure zjutraj prišlo do spora in pretepa dveh gostov, nato pa še do streljanja, v katerem je bil poškodovan eden izmed njiju.

Sorodno













Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Aleš Bržan

Boris Popovič

Marjan Šarec

Saša Arsenovič

Franc Kangler