Prekleti mesec za Mandarića in Olimpijo SiOL.net December velja za praznični mesec, namenjen zimskim užitkom, obdarovanju in veselemu pričakovanju novega leta. V nogometnem klubu Olimpija nanj v zadnjih letih nimajo prijetnih spominov, saj so še skoraj vedno, odkar je njen predsednik Milan Mandarić, pokvarili sezono z rezultatskimi spodrsljaji. V tej sezoni so šli še dalje, saj so se odnosi med predsednikom in igralci tako skrhali, da je napočil...

Sorodno















































































Oglasi