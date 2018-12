Yaskawina tovarna v Kočevju s polno močjo v drugi polovici 2019 SiOL.net Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, japonski veleposlanik Masaharu Yoshida in direktor podjetij Yaskawa Slovenija in Yaskawa Ristro Hubert Kosler so si danes v Kočevju ogledali novo Yaskawino tovarno robotov. Ta naj bi s polno močjo in letno proizvodnjo šest tisoč robotov začela v drugi polovici prihodnjega leta.

