Ples kroglic pravi: Portugalska - Švica in Nizozemska - Anglija Sportal Evropska nogometna zveza (Uefa) je v Dublinu izžrebala polfinalna para zaključnega turnirja lige narodov. Ta bo na Portugalskem, v prvem polfinalu se bosta merili Portugalska in Švica, v drugem pa Nizozemska in Anglija. Prvi polfinale bo 5., drugi pa 6. junija. Finale in tekma za 3. mesto bosta 9. junija.

